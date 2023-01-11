DAÜ İletişim Fakültesi hocaları Polatpaşa Lisesi'nde “Geleceğin Meslekleri” konulu seminer verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel, Polatpaşa Lisesi’nde “Geleceğin Meslekleri” konulu seminer verdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Polatpaşa Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Hüsen Ünivardır önderliğinde organize edilen seminerde, Ersoy tarafından geleceğin mesleklerine odaklı profiller, yetkinlikler ve becerilerin altı çizilerek, yeni gelişen iş sahalarına dikkat çekildi.

Ersoy, yaptığı sunumda, öğrencilerin bu yeni meslekler için kendilerini hangi alanlarda geliştirmeleri gerektiğine yönelik bilgiler paylaştı.

Araştırma Görevlisi Sugel ise dijital hayatın dönüştüreceği alanlara dikkat çekerek, gelişen iletişim teknolojileri, metaverse, oyun tasarımı ve endüstri 5.0’ın getireceği mesleki yeniliklere vurgu yaptı.