DAÜ ile sanatçı Rüya Taner arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile KKTC Sanat Danışmanı Rüya Taner arasında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Sanatçı Rüya Taner imza koydu.

Bugün DAÜ Rektörlük Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen söz konusu imza töreninde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Çetin Aydar da hazır bulundu.

İmzalanan söz konusu iş birliği protokolüyl,e Üniversite ile sanatçı arasında akademik, kültürel ve sanatsal olarak yapılması planlanan iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak ve tarafların ortak mutabakatı ile düzenlenecek olan akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amaçlanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında imzalanan iş birliği protokolünden dolayı son derece memnun olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Hocanın, ülkede uluslararası başarıları ile gururlandıran bir sanatçı ile DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün iş birliği içerisinde olacak olmasının sanatseverlere çok önemli katkıları olacağına inandığını vurguladı.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ için iş birliklerinin son derece önemli olduğunu belirttiği açıklamasında, DAÜ’nün hem eğitim, hem bilim hem de topluma hizmet alanlarında görevlerini yerine getirdiğini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de desteklemeye çalıştığını kaydetti.

Uluslararası boyutta yapılacak çalışmalara DAÜ’nün her zaman destek vermeye hazır olduğunu aktaran Prof. Dr. Hocanın, nitelikli çalışmaları ve sanat alanında nadir yetişen insan kaynağını desteklemenin ve üniversitenin paydaşları ile buluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

İş birliği protokolü sırasında konuşan Rüya Taner’in de üniversitenin çalışmalarına destek verecek olmasından mutlu olduğunu kaydettiği aktarıldı.