DAÜ ile Başkent Üniversitesi arasındaki ortak webinar serileri sürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümleri’nin ortaklaşa düzenlediği çevrim içi seminer (webinar) serisi, 27 Ocak 2021 Çarşamba akşamı, Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, aynı zamanda Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kökdemir’in katılımıyla başladı. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erginel ile Prof. Dr. Kökdemir “Mutlu Olmanın Ne Önemi Var?” başlıklı seminerde katılımcıları konu hakkında bilgilendirdi.

Webinar serisi, 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı, Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan’ın katılımıyla gerçekleşti. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bayraktar ile Öğr. Gör. Dr. Atılgan, “Birey ve Grup Düzeyinde Saldırganlık” başlıklı seminerde katılımcıları konu hakkında bilgilendirdi.

Webinar serisi, 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı, Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Yeniçeri ile DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman’ın katıldığı “Feminist değilim ama…” başlıklı seminer ile devam etti. Dr. Öğretim Üyesi Yeniçeri ile Prof. Dr. Raman, katılımcıları konu hakkında bilgilendirdi.

DAÜ ve Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümleri’nin ortaklaşa düzenlediği webinar serisi, 10 Mart 2021 Çarşamba günü, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik ve Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Güven’in katılacağı “Pandemi Sürecinde Çocuğa Karşı Şiddet” başlıklı webinar ile devam edecek.

“Mutlu Olmanın Ne Önemi Var” başlıklı seminer https://youtu.be/_OMOALM8eIE, “Birey ve Grup Düzeyinde Saldırganlık” başlıklı seminer https://youtu.be/-iir2vbE1cM ve “Feminist Değilim Ama…” başlıklı seminer https://youtu.be/HALOxDhb7gs linklerinden izlenebiliyor.