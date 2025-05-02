DAÜ ile ATÜ arasında mutabakat anlaşması imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) arasında mutabakat anlaşması imzalandı. Bugün saat 11:30’da DAÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen mutabakat anlaşmasına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen imza koydu. Söz konusu imza töreninde ATÜ heyetinin yanı sıra DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Kartepe de hazır bulundu. İmzalanan mutabakat anlaşması ile her iki kurum arasındaki ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek ve teşvik etmek amaçlanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, söz konusu iş birliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, protokol ile her iki üniversite arasındaki bilim alanında yapılacak gelişmelerin etkili olacağına inandığını belirtti. DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, protokolün hayırlı olmasını diledi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen gerçekleştirdiği konuşmasında her iki eğitim kurumu arasında imzalanan mutabakat anlaşmasının hayırlı olmasını temenni ederek, DAÜ ile mutabakat içerisinde olmaktan son derece memnun olduklarını ifade etti.

Protokol sonunda Prof. Dr. Sözen tarafından Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdim edilirken, Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Sözen’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.