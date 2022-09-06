DAÜ ile Antik Mağusa Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Antik Mağusa Vakfı arasında, toplum yararı için kültürel, sosyal, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzalandı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, dün gerçekleşen imza törenine, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili ve Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Antik Mağusa Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Şifa Tölük ve Esra Kuşaf katıldı. Protokole, Prof. Dr. İşçioğlu ile Tölük imza koydu.

Ortak faaliyetler yürütülecek

Törende konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, protokol kapsamında etkinlik, seminer, eğitim programları, bilgilendirme toplantıları ve benzeri ortak faaliyetler yürüteceklerini belirtti.

Antik Mağusa Vakfı ile böyle bir anlaşma yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak akademik çalışmaların yanında topluma hizmeti amaçlayan projelerde de yer aldığını vurguladı.

Tölük de konuşmasında kendisinin de bir DAÜ mezunu olduğunu belirterek, DAÜ gibi güçlü bir kurumun Antik Mağusa Vakfı’na destek vermesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.