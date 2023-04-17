DAÜ için ‘tasarruf’ raporu: İşte madde madde tedbirler

▶ Bir yanda ‘tasarruf’ gündeme gelirken, diğer yandan da DAÜ’ye tahsis edilen mülkler üzerinde yatırım yapılması da rapora yansıdı. Deniz tesisi ve Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nin bulunduğu alanın 5 yıldızlı otel projesi ile değerlendirilmesi önerildi, bu konuda fizibilite çalışması yapıldı.

RAPORDAN:

‘Elzem’ durumlar hariç tüm hizmet alımları durdurulacak.

Isıtma, soğutma ve elektrik giderlerinde de ‘enerji tasarrufu’ konusunda önlemler alınacak.

Ek mesailer, zorunlu durumlar hariç uygulanmayacak.

Sağlık Bilimleri ve Eczacılık Fakültelerinde uygulanacak ek tahsisat ödenekleri kaldırılacak.

Ön lisans programlarında ‘uçan hoca’ görevlendirilmesi yapılmayacak. ‘Uçan hoca’ statüsünde görev yapan akademik personel sayısının azaltılması, derslerinin %40’ını çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Tam zamanlı akademik personelin ders yükü dolmadan yarı zamanlı akademik personel görevlendirilmesi yapılmayacak.

Deniz tesisi ve Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nin bulunduğu alanın 5 yıldızlı otel projesi ile değerlendirilmesine yönelik öneri gündeme geldi.

‘Ön ödemeli’ bir format ile yapılacak ihale sonucunda üniversite bütçesine katkı sağlayacağı savunuldu.

Ayşe GÜLER

Ekonomik kriz yaşayan, ciddi bütçe açığı veren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın, okulla ilgili ‘tasarruf tedbiri’ raporu hazırladı, DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk’e sundu.

‘Tasarruf’ tedbirlerine ilişkin önerilerin 3 başlıkla; ‘hemen’, ‘kısa’ ve ‘uzun’ vadede nasıl uygulanabileceği sıralandı, bunun yanı sıra gelir kaleminde alınacak önlemler de belirlendi.

DAÜ’ye tahsis edilen mülkler üzerinde yatırım yapılması da gündeme geldi, bu konuda fizibilite çalışması yapıldı.

Deniz tesisi ve Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nin bulunduğu alanın 5 yıldızlı otel projesi ile değerlendirilmesi önerildi. ‘Ön ödemeli’ bir format ile yapılacak ihale sonucunda üniversite bütçesine katkı sağlayacağı savunuldu.

‘Tasarruf’ raporuna göre; ‘elzem’ durumlar hariç tüm hizmet alımlarının durdurulması, ısıtma, soğutma ve elektrik giderlerinde de ‘enerji tasarrufu’ konusunda önlemler gündeme geldi.

Ek mesailerin, zorunlu durumlar hariç uygulanmaması, Sağlık Bilimleri ve Eczacılık Fakültelerinde uygulanacak ek tahsisat ödeneklerinin kaldırılması önerildi.

Daha önce onaylanmasa da DAÜ’nün Kamu İhale Yasası kapsamından kısmen veya tamamen çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmaların yeniden Bakanlar Kurulu gündemine getirilmesi kararlaştırıldı.

Okulda yeni görevlendirilen araştırma görevlilerinin burs ödemelerinin net asgari ücret üzerinden ödenmeye başladığı, bir yıl boyunca öğretim üyelerinin üstlendikleri ders yükünün artırıldığı ifade edildi.

Rektörlük, ayrıca emekli personel maaşlarının devlet emekli sandığına aktarılması ve bu personelin maaşlarının çalışan maaşlarını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına yönelik hazırladığı yasa değişikliğini de VYK ve Eğitim Bakanlığı’na gönderdi.

‘Hemen uygulanacak’ tedbirler

Rapora göre; ‘elzem’ durumlar hariç tüm hizmet alımları durdurulacak. Isıtma, soğutma ve elektrik giderlerinde de ‘enerji tasarrufu’ konusunda önlemler alınacak.

Ek mesailer, zorunlu durumlar hariç uygulanmayacak.

Sağlık Bilimleri ve Eczacılık Fakültelerinde uygulanacak ek tahsisat ödenekleri kaldırılacak.

Akademik birim başkanlıkları ve yardımcı sayısı 1’e düşürülecek.

Ön lisans programlarında ‘uçan hoca’ görevlendirilmesi yapılmayacak. ‘Uçan hoca’ statüsünde görev yapan akademik personel sayısının azaltılması, derslerinin %40’ını çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Tam zamanlı akademik personelin ders yükü dolmadan yarı zamanlı akademik personel görevlendirilmesi yapılmayacak.

Benzer içerikte olan dersler birleştirilecek.

Özel kapsamlı dersler hariç gruplar birleştirilecek. Öğrenci sayıları dil ders derslerinde 30 olacak.

Kısa vadede…

Araştırma görevlilerinin burs ödemelerine ‘asgari ücret’ ayarı

Okulda 355 olan araştırma görevlisi kotasının 337’e indirildiği, fakülteler tarafından yapılan yeni görevlendirmelerin azaltıldığı, yeni görevlendirilen araştırma görevlilerinin burs ödemelerinin net asgari ücret üzerinden ödenmeye başladığı raporda yer aldı.

Bir yıl boyunca öğretim üyelerinin üstlendikleri ders yükü artırıldı.

Raporda, akademik personelin ders yükü indiriminin yeniden düzenlenmesi yönünde mevzuat çalışması yapılacağı yer aldı.

Uzun vadede…

Emekli maaşlarına sınırlama, DAÜ’nün Kamu İhale Yasası’ndan kısmen veya tamamen çıkarıldı

Rapora göre; uzun vadede yapılacak tedbirler de sıralandı.

Buna göre; emeklilik hakkı kazanan hem akademik hem de yönetsel ve işçi konumundaki personelin Sosyal Sigorta emeklisi olabilmesi için mevzuat çalışması yapıldı, bu konuda hazırlanan yasa çalışması önce Vakıflar Yöneticiler Kurulu’na ardından Eğitim Bakanlığı’na sunuldu.

Rektörlük, ayrıca emekli personel maaşlarının devlet emekli sandığına aktarılması ve bu personelin maaşlarının çalışan maaşlarını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına yönelik hazırladığı yasa değişikliğini de VYK ve Eğitim Bakanlığı’na gönderdi.

Hazırlanan raporda, DAÜ’nün, Sosyal Sigorta işveren katkı payı muafiyeti alınması için girişim yaptığı ancak bu uygulamanın hayata geçmesinin mümkün olmadığı da yer aldı.

Daha önce onaylanmasa da DAÜ’nün Kamu İhale Yasası kapsamından kısmen veya tamamen çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmaların yeniden Bakanlar Kurulu gündemine getirilmesi kararlaştırıldı.

Gelir kalemlerinde önlem:

‘5 yıldızlı otel projesi’

DAÜ’ye tahsis edilen mülkler üzerinde yatırım yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, deniz tesisi ve Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nin bulunduğu alanın 5 yıldızlı otel projesi ile değerlendirilmesine yönelik öneri de gündeme geldi.

Bu konuda ön fizibilite çalışması yapıldığı, ‘ön ödemeli’ bir format ile yapılacak ihale sonucunda üniversite bütçesine katkı sağlayacağı savunuldu.

Yaz okulunun online uygulanması, üniversite dışındaki öğrencilere de açılması planlandı.

Kontenjan oranı düşürüldü.

Öğrenci ücretlerine %90-100 arasında zam uygulandığı raporda yer aldı.

DAÜ’nün alacaklarının tahsili için uygun sözleşme taslağının VYK gündemine sunulması kararlaştırıldı.