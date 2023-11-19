DAÜ Girişimcilik Kulübü Busıness Talks’2023 Semineri gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Girişimcilik Kulübü “Business Talks’2023” semineri gerçekleştirdi. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen ilk etkinlikte 1773 İTÜ Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp öğrenciler ile bir araya gelerek “Milyar Dolarlık İş Kurmanın Stratejileri” başlıklı seminer gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği seminerde Doç. Dr. Tunçalp milyar dolarlık yatırım alıp Unicorn (en az bir milyar dolarlık değerlendirmeye ulaşan) olabilecek bir işi kurgularken, ihtiyaç belirlemenin, pazar uyumunu yakalamanın ve iyi bir takımla yola çıkmanın önemine değinerek, Unicorn olmuş başarılı iş fikri örneklerini katılımcılar ile paylaştı.

Seminer öncesinde İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi ve Girişimcilik Kulübü Danışmanı Jülide Erdal Üngör, 2023-2024 kulüp etkinlik programı hakkında bilgi vererek, öğrencilerin aktif olarak yer alabilecekleri yeni projeleri paylaştı. Üngör, fikir maratonu, girişimcilik zirvesi, young akademi ve Business Talks’ 2023 etkinlikleri ile üniversite genelinde en aktif öğrenci kulübü olma hedefiyle yola çıktıklarını ayrıca öğrencilerin ilgi ve desteklerinden çok mutlu olduklarını paylaştı.

Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ve Sweet Holes’un katkıları ile gerçekleştirilen söz konusu seminere DAÜ Bölüm Başkanları, öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) öğrenciler, öğretim görevlileri, girişimcilik alanında çalışan profesyoneller ve yatırımcılar da katıldı.