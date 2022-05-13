DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’na başvurular başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı için başvurular başladı. Başvurular 8 Haziran 2022 Çarşamba gününe kadar http://osyb.emu.edu.tr linki üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılabilecektir. Çevrim içi sistem üzerinden başvuru yapma imkanı olmayanlar, şahsen DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne giderek buradan da başvurularını yapabilecek.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı, 12 Haziran 2022 Pazar günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Sınava Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek. DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’na ilişkin detaylı bilgiye, https://tinyurl.com/yckrzmv7 linkinde yer alan sınav kılavuzundan erişilebiliyor.