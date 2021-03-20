DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 19 Haziran'da yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, ülkemizde 6 ilçede ve İstanbul’da yapılacak. Sınava KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınava başvurular 3 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek. Adayların programlara yerleştirilmesi, orta öğretim başarı puanı ve sınav sonucu dikkate alınarak yapılacak. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaylar, orta öğretim başarı puanı ile de programlara yerleştirilebilecekler. Sınav ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacak.