DAÜ, Genç Üniversiteler Sıralaması’nda 153’üncü sırada

Times Higher Education, Genç Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı, Doğu Akdeniz Üniversitesi 153. sırada yer aldı.

DAÜ, dünyanda en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan Times Higher Education’ın (THE), Genç Üniversiteler Sıralaması’nda 153. Oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün sıralamasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.