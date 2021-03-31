DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı akreditasyon hakkı aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 19 Mart 2021 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre SABAK, farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteriyor.

SABAK, söz konusu değerlendirmeyi 9 değerlendirme ölçütüne göre yapıyor. Bu ölçütler; “Eğitim Programı”, “Program Çıktıları”, “Öğrenciler”, “Öğretim Elemanları”, “Altyapı”, “Yönetim Yapısı”, “Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar”, “Sürekli Yenileme ve Gelişim”, “Disipline Özgü Ölçütler” olarak sıralanıyor.

5 yıllık akreditasyon, bir sonraki 5 yılın sonunda yapılacak olan genel değerlendirmeye kadar kesin akreditasyon olarak kabul ediliyor.