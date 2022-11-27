DAÜ Elektronik Spor Kulübü 1. Valorant Turnuvasi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Elektronik Spor Kulübü tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 1. Valorant Turnuvası’nda kazananlar belli oldu. 10 takımın kabul edildiği ve kıyasıya rekabetin hakim olduğu turnuva, hem DAÜ Valorant Takımı seçmeleri, hem de kulüp üyeleri kaynaşma etkinliği olarak gerçekleşti.

“Hiç Öylesine” takımı şampiyon oldu

Turnuva sonucunda birinciliği Mohammad “Final” Yousef, Fazlı Orhun “revan” Meral, Velihan “Mâncêsin K” Sarıkaya, Rasim Muhammed “symplegod” Gündüz ve Fatih “cladfps” Sayıner’den oluşan “Hiç Öylesine” isimli takım kazanırken, ikinci sırayı Süleyman Berk “GerginShadoWwW” Bahar, Emre “Lexa” Öztürk, Mevlüt Can “Cugga” İşcan, Taha Buğra “Bioxze” Kavak ve Suda “Clys” Tutuk’tan oluşan “Rose 9” adlı takım elde etti. Mohammed “MjH” Alabbas, Mert “ch4m” Keskin, Umut Caner “RaphaeL” Kuş, Issa “Abdul3eess” Qumsieh ve Ulaş Fırat “TURSBIK” Aydın’dan oluşan “The Bots” takımı ise turnuvanın üçüncüsü oldu.

Ödül töreni gerçekleştirildi

Turnuvada başarılı olan takımlara ödülleri, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nde gerçekleşen törenle takdim edildi. Söz konusu törene DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu da katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Aktuğlu, başarı kazanan takımları tebrik ederek turnuvanın geleneksel hale gelmesini diledi.

DAÜ Elektronik Spor Kulübü Başkanı Cem Gürkan Albayrak da, kulübün 2019 yılında kurulduğunu belirterek, elektronik sporlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kulübe olan ilginin her geçen gün artmakta olduğunu aktaran Albayrak, üye sayısının 200’e ulaştığını belirtti. DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektronik sporlar konusunda lider konumda olduğunu ifade eden Albayrak, kulübe destek veren DAÜ Rektörlüğü ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti. Turnuva Koordinatörü Dorukhan Ayhan da verdiği bilgilerde turnuvanın Twitch platformu üzerinden canlı olarak yayınlandığını ve etkinlik boyunca 1,000 tekil izleyiciye ulaştıklarını açıkladı. Konuşmaların ardından kazanan takımlara ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aktuğlu tarafından takdim edildi.