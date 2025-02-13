DAÜ ekonomi bölümü mezunu Sadaf Jahangırı Pour, Warwıck Üniversitesi'nden üstün başarıyla mezun oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü mezunu Sadaf Jahangiri Pour, uluslararası akademik başarı yolculuğunu Warwick Üniversitesi'nde tamamladı. DAÜ’de başlayan eğitim serüvenini Warwick Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı ile taçlandıran Jahangiri Pour, Economic Excellence Bursu ile desteklenen bu programdan üstün başarıyla mezun oldu.

Jahangiri Pour, bu önemli başarısını DAÜ’den aldığı eğitimin yanı sıra dayanıklılık, stratejik planlama ve küresel bakış açısı geliştirme becerileriyle elde ettiğini belirtti. "Ekonomi ve Finans Yolculuğum, Kuzey Kıbrıs'tan Warwick Üniversitesi'ne" sözleriyle heyecanını ifade eden Jahangiri Pour, DAÜ’nün kendisine hem akademik hem de kişisel anlamda büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, yaptığı açıklamada “Ekonomi Bölümü mezunumuz Sadaf Jahangiri Pour'un dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Warwick Üniversitesi'nden Economic Excellence bursu alarak başladığı yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullanarak Jahangiri Pour’u tebrik etti ve akademik kariyerinde başarılar diledi.

Economic Excellence Bursu

Economic Excellence Bursu, üstün akademik başarı gösteren öğrencilere verilen prestijli bir burs türüdür. Bu burs, öğrencilerin akademik performansları, liderlik yetenekleri ve potansiyel katkıları doğrultusunda değerlendirilerek verilir.