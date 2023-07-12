Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için yemin töreni düzenledi.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen yemin töreninde Eczacılık Fakültesi B-Pharm ve Pharm-D programından 70’e yakın genç eczacı yemin etti.

Törene Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hassan Kılıç, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları, Fakülte Öğretim Üyeleri ve mezun öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Pharm-D program birincisi Negin Chamani Golzar konuşma yaptı.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar da konuşmasında, "Çok iyi ve kapsamlı bir eğitim aldınız. Meslekteki hızlı değişim ve gelişimi sürekli takip ederek yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmelisiniz. Sizler mesleğinizi icra ederken insanlarla iç içe olacaksınız. Etik ve dürüst olunuz" dedi.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel de konuşmasında, DAÜ hakkında bilgiler vererek, DAÜ’nün günümüze kadar 75 bini aşan dünyanın her yerinden mezunlar verdiğinin altını çizdi. DAÜ’nün yıllar içerisinde oluşturduğu kalite, araştırma ve hizmetler noktasında dünyanın farklı kuruluşları tarafından takdir edilerek üst noktalarda yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Demirel, DAÜ’nün son olarak THE tarafından yapılan dünyadaki en iyi genç üniversiteler sıralamasında 150 üniversite arasında yer aldığını aktardı.

Tören, yeminlerin okunmasının ardından keplerin havaya atılması ile sona erdi