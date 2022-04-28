DAÜ Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’nda yükseldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’nda iki yılda iki bant birden yükselerek 401-600 bandından 201-300 bandına yerleştiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) dün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na göre üniversitelerin etki sıralamasını açıkladı.

DAÜ’nün, geçen yıl aldığı 69,4 puanı 79,5’e yükselterek, bulunduğu 301-400 bandını 201-300 bandına taşıdığı kaydedilen açıklamada, üniversitenin THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’nda iki yılda tam iki bant birden yükselerek 401-600 bandından 201-300 bandına yerleştiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl, toplam 17 adet olan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları maddelerinden 11’inden değerlendirmeye alınan DAÜ’nün, bu yıl 17 maddenin tamamından değerlendirilmeye layık görüldüğü belirtildi.

Ada genelinde birinci, Türkiye’de ikinci

Açıklamaya göre, dünya genelinde bin 406 üniversitenin girdiği listede dünya birincisi Avustralya’dan Western Sydney University oldu.

Listeye KKTC’den 3 üniversitenin girdiği kaydedilen açıklamada, DAÜ’nün bu üniversiteler arasında en üst bantta yer alarak birinciliği elde ettiği, Kıbrıs adası genelinde de 7 üniversitenin yer aldığı listede DAÜ yine en üst bantta yer alarak “adanın en iyi üniversitesi olduğu” belirtildi.

Listeye giren Türkiye üniversiteleri arasında İTÜ ve ODTÜ 101-200 bandında birinci sırada yer aldı.

Türkiye üniversiteleri arasında da yükselişini sürdüren DAÜ, 201-300 bandında yer alarak Abdullah Gül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte ikinci bandı paylaştı. Listeye Türkiye’den toplamda 61 üniversite girdi.

Yoksullukla mücadelede dünyada 22. Sırada

DAÜ’nün en yüksek puan aldığı hedefler; “Yoksullukla Mücadele”, “Kaliteli Eğitim”, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında gerçekleşti.

Bu yıl en başarılı hedefin geçen yıl olduğu gibi “Yoksullukla Mücadele” alanında elde edildiği ifade edildi.

DAÜ’nün bu konuda ihtiyaç sahibi öğrencilerine sunduğu destek, üniversitenin yoksullukla mücadele ile ilgili oluşturmuş olduğu programlar, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 1. Maddesi olan “Yoksullukla Mücadele” üzerine yapılan çalışmalar, DAÜ’yü sıralamada yer almaya hak kazanan 769 üniversite arasında 82 puan ile 22. sıraya taşıdı.

Bu alanda listede KKTC’den 3 üniversite yer alırken, Güney Kıbrıs’ta 1 üniversite, Türkiye genelinde ise 42 üniversitenin yer aldığı, DAÜ’nün; hem KKTC’de, hem Kıbrıs adası genelinde, hem de Türkiye’de 1. sırayı elde ettiği bildirildi.

DAÜ kaliteli eğitimde dünyada 52. sırada

Verilen bilgiye göre, DAÜ, Kaliteli Eğitim alanında ise genel ortalamaların üzerinde yer alarak listede dünya genelinde sıralamaya alınan bin 180 üniversite arasında 52. sırayı elde etme başarısını gösterdi.

Bu alanda; öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etme, DAÜ mezunlarının eğitim verme yetkinliğine sahip olma oranı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4. Maddesi olan Kaliteli Eğitim üzerine yapılan çalışmalar, önemli rol oynadı.

DAÜ, KKTC’den yalnızca iki üniversitenin girme “başarısı” gösterdiği “Eşitsizliklerin Azaltılması” konusunda yaptığı çalışmalarla KKTC genelinde 1. sırayı elde ederken, 42 üniversitenin sıralamaya alındığı Türkiye genelinde ise 1. sırayı Koç Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ile Kıbrıs adası genelinde ise 4 üniversitenin girdiği sıralamada birinci bandı Fredercik University ile paylaştı.

Diğer yandan DAÜ, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” alanında geçtiğimiz yıl 401-600 bandında yer alırken bu alanda, sıralamaya alınan üniversite sayısındaki artışa rağmen bu yıl tam iki bant birden yükseldi ve 78.6 puanla 201-300 bandına yerleşti.

Bu başarıda DAÜ’nün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla ilgili yayınladığı raporlar, bu konuda verdiği eğitimler ve BM’nin 2030 yılına kadar erişmeyi hedeflediği amaçlara (UN The 2030 Agenda for Sustainable Development) ulaşılmasına destek vermek için gerçekleştirmiş olduğu iş birliklerin, “bu yüksek puanın alınmasına büyük katkı sağlayan faaliyetler olarak ön plana çıktığı” kaydedildi.

Listeye KKTC’den 3, Güney Kıbrıs’tan 4, Türkiye genelinden ise 63 üniversite girerken, DAÜ KKTC’de 1., Türkiye genelinde 2., Kıbrıs genelinde ise yine 2. sırada yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün dünya genelindeki yükselişinin KKTC için gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu yükselişin DAÜ’nün stratejik hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

DAÜ’nün, ambargolar altındaki KKTC’de eğitimin ambargo tanımadığının kanıtı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, “Bu sıralama, dünya üniversitelerini Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için belirlediği 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı hakkındaki çalışmaları konusunda sıralamaktadır. DAÜ bu sıralamalarda her geçen yıl daha da yükselerek özellikle “Yoksullukla Mücadele”, “Kaliteli Eğitim”, “Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar” alanlarında başarı elde etmiştir.” ifadelerini kullandı.