DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı çevrim içi etkinliklerle kutlayacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu etkinlikler kapsamında yarın “Pandemi Döneminde Dünyada Tıp Eğitimi” konulu çevrim içi bir seminer gerçekleştirilecek. 20 Mart Cumartesi günü ise “1. Beyin Farkındalığı Haftası” kapsamında ülkenin dört bir köşesinden yaşları 5 ile 11 arasında değişen çocukların “Beyin Ne İşe Yarar?” konulu resimlerinden oluşan çevrim içi resim serginin açılışı yapılacak.

DAÜ Halka İlişkiler Basın Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora moderatörlüğünde yarın saat 13.00’da yapılacak çevrim içi seminerde, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi “Pandemi Döneminde Dünyada Tıp Eğitimi (Global Medical Education During the COVID-19 Pandemic)” konulu sunum gerçekleştirecek. İngilizce olarak yapılacak sunum http://bit.ly/14martteams internet adresinden izlenebilecek.

20 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da “1. Beyin Farkındalığı Haftası” kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi resim sergisine ise fakültenin sayfasından (https://medicine.emu.edu.tr/en) ulaşılabilecek.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bir pandemi geçtiğimiz yıldan itibaren tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Sağlığın, sağlıkçının değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Bu yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerimizi pandemi döneminde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına saygıyla düzenleyeceğiz” ifadesinde bulundu.

Gökçora, “Bu etkinlikler kapsamında, konunun uzmanları ile ‘Pandemi Döneminde Dünyada Tıp Eğitimi’ konusu bir konferansla ele alınacak ve 1. Beyin Farkındalığı Haftası etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın dört bir köşesinden yaşları 5 ile 11 arasında değişen çocukların ‘Beyin Ne İşe Yarar?’ konulu birbirinden güzel resimlerinden oluşan serginin açılışı yapılacaktır” dedi.