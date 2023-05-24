Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, alanında uzman iki konuğu ağırladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, önceki gün saat 10.30’da Yeşil Salon’da düzenlenen etkinlikte Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan “Diş Hekimliğinde Gülüş Estetiği” ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Umut Aslan “Protetik Diş Tedavisinde Dijital Teknolojiler” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Diş Hekimliği Fakültesi hakkında bilgi verdi ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin en son faaliyete geçen fakülte olmasına rağmen en iddialı fakültelerden biri olduğunun altını çizerek, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün sunduğu programlarla hem eğitim öğretim hem de araştırma alanlarında KKTC’de yükseköğretim alanında en önde yer aldığını ifade etti.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Hocanın ve Prof. Dr. Solak tarafından Prof. Dr. Özkan ve Doç. Dr. Aslan’a katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Şeref ve Yüksek Şeref sertifika töreni düzenlendi

Sunumların ardından 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde başarılı olan öğrenciler için Şeref ve Yüksek Şeref sertifika töreni düzenlendi.

Törende Dekan, Dekan Yardımcısı ve öğretim üyeleri tarafından şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri takdim edildi.