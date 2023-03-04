DAÜ, depremzede öğrenci ve öğrenci aileleri için yardım komitesi oluşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, öğrencilerden gelen yardım taleplerinin koordinasyonunu sağlamak üzere, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu başkanlığında, “DAÜ Yardım Komitesi” oluşturdu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu komitede, Genel Sekreter Yardımcısı Kâzım Hakverdi, Döner Sermaye İşletme Müdürü Hasan Kavaz ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Mahmut Dağtekin de yer alıyor.

DAÜ, daha önce aldığı bir kararla, OHAL bölgesinden olan ve yüz yüze eğitime katılacak tüm öğrencilerine 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi için eğitim ücreti muafiyeti vermişti.

DAÜ’de OHAL bölgesinden olan ve yüz yüze eğitime katılacak öğrencilerin, yardım taleplerini iletebilmeleri için bir online sistem de oluşturuldu.

Oluşturulan online sistem sayesinde üniversite personeli, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve diğer bağışçılardan toplanan çeşitli malzeme ve bağışlar öğrencilere sistemli bir şekilde dağıtılıyor.

Komite, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce de yardım taleplerini online sistem üzerinden iletebileceklerini ve bu sayede geldikleri zaman yardım taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyonunun önceden sağlanmış olacağını belirtti.

Öğrencilerin psikolojik destek talepleri de yine Yardım Komitesi tarafından ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Komite, öğrencilere sağlanacak yardımların koordinasyonunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin kendi portallarında oluşturulan Yardım Talep Formunu mutlaka doldurmaları gerektiğinin altını çizdi.