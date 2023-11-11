DAÜ Cumhuriyet için koşacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlamak amacıyla bu yıl dördüncüsü organize edilen Cumhuriyet Koşusu, 14 Kasım 2023 Salı günü, saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Koşu DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve kampüs içerisindeki parkurun tamamlanmasının ardından DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erecek.

Cumhuriyet Koşusu; 18-35 yaş kadın / erkek, 36-50 yaş kadın / erkek ve genel klasman kadın /erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek. Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları verilecek. Koşuya katılacak olanların etkinlik günü saat 13:30’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde olmaları gerekiyor. 4. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’na katılım ve detaylı bilgi için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne 630 23 02 numaralı telefondan ulaşılabiliyor