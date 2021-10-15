DAÜ “COVID-19 Güvenli Eğitim Belgesi” aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uluslararası belgelendirme kurumu Inspect tarafından denetlendikten sonra, “COVID-19 Approved Safety Education – COVID-19 Onaylı Güvenli Eğitim” belgesini aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, iki gün süren denetleme sonrası DAÜ’ye Covid-19 Güvenli Eğitim Kurumu belgesi verildi. DAÜ Kıbrıs'ın kuzeyinde belgeyi alan ilk üniversite oldu.

DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, 12 Ekim’de düzenlenen kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, bu tür denetimlerin üniversitenin sürekli gelişim politikasına katkı koyduğunun altını çizdi.