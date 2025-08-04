DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) çatısı altında kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi yeni ve güncel programlarla öğrenci kabulüne başlıyor.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) çatısı altında kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi yeni ve güncel programlarla öğrenci kabulüne başlıyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, meslek yüksekokulunda ön lisans düzeyinde (2 yıllık) Türkçe ve İngilizce programlar sunulacak.
Programlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenci adayları 630 12 45 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.
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