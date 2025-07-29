DAÜ Bakü’de Tanıtım Ofisi açtı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),tanıtım faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ofis açtı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Vüqar İsgəndərov, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Hedef Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Şəmil Sadiq, Wotmax Şirketi Yöneticisi İlhami Bilgen, davetliler ve diğer yetkililer katıldı.

DAÜ Bakü Tanıtım Ofisi aracılığıyla yalnızca iki ülke arasında değil, aynı zamanda tüm Türk dünyasında eğitim, bilim ve kültürel alanlarda ortak platformların gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ortak kültürel mirasın korunması, bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak projelerin hayata geçirilmesi gibi alanlarda yeni iş birliklerine zemin oluşturması beklenen ofis sayesinde, Türk dünyasındaki gençler arasında anlayış, iş birliği ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi de amaçlanıyor.

Kılıç: “Bu ofis aracılığıyla sadece üniversitemizin eğitim olanaklarını ve vizyonu taınıtılacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ olarak Azerbaycan’daki tanıtım faaliyetlerini kurumsal bir yapı altında daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütmek amacıyla Bakü Tanıtım Ofisi’nin hayata geçirildiğini belirtti.

Kılıç, “Bu ofis aracılığıyla sadece üniversitemizin eğitim olanaklarını ve vizyonunu tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk dünyasının gençlerini ortak değerler etrafında birleştirecek projelere de zemin hazırlayacağız” dedi.

Eğitim, bilim ve kültürel alanlardaki iş birliklerini genişleterek, iki ülke arasında daha güçlü köprüler kurmayı hedeflediklerini kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi, Azerbaycan’da öğrencilere uluslararası eğitim fırsatları sunan lider konumunda olacak. Uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimize sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda global iş gücü piyasasında rekabet edebilecek yetkinlikler kazandıracağız.”

Kılıç ayrıca, ofisin açılmasına katkı koyan Hedef Şirketler Grubu ve World Opportunities Trading Ltd.’e (Wotmax Student) teşekkür etti.