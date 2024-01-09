DAÜ Araştırma Görevlisi Uluslararası Ürojikenoloji Derneği’nde komite üyesi seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Uzm. Fzt. Çisel Demiralp Övgün, Uluslararası Ürojinekoloji Derneği’nin (International Urogyneacologycal Association- IUGA) Üyeler, Stajyerler ve Erken Kariyer Uzmanları Komitesi’ne üye olarak seçildi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, Fzt. Övgün’ün, 19 Aralık tarihinde komite üyesi olarak seçilerek, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında komitede görev yapmaya hak kazandığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu komitenin temel hedefinin sağlık çalışanları arasında uluslararası iş birliğini sağlamak ve Ürojinekoloji, Kadın Pelvik Taban Sağlığı ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında burslar vererek bursiyer ve stajyerlerin akademik gelişimine katkıda bulunmak olduğu kaydedildi.

Kadın sağlığı alanında çalışan fizyoterapistlerin bu dernekte yer almasının mutlidisipliner ekibin bir parçası olmak ve uluslararası fırsatlar yakalamak açısından önem taşıdığı belirtildi.