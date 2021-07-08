DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödülleri sahiplerini buluyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in İletişim Sponsorluğunu yaptığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, 9 Temmuz 2021 Cuma gecesi sahiplerini buluyor. Kazananlar, saat 20:00’de DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılacak görkemli törende açıklanacak ve Altın Karga heykelcikleri sahiplerine teslim edilecek. Tüm katılımcıların davet edileceği törende, ayrıca kategori dışı olan “DAÜ’lü Özel Ödülleri” ve “Yeni Medyada En Popüler Kıbrıslı Türk Ünlü Ödülleri” de verilecek.

DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ne halkımız büyük ilgi göstermişti. Halk oylaması, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü, saat 23:59’da sona ermişti. Adaylar; DAÜ İletişim Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve Basın-Sen yetkilileri tarafından belirlenmiş ve 12 Mayıs 2021 tarihinde halk oylamasına çıkılmıştı.

45 binin Üzerinde oy kullanıldı

Halk oylamasında 45 binin üzerinde oy kullanıldı. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen, Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ni düzenleyen DAÜ İletişim Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, ilgiden ve katılımdan çok memnun olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Çavuşoğlu, tüm kategorilerdeki adayların zaten kendi dallarında başarılı olduklarını ve halkın da bu başarıları takdir ettiğini gerçekleştirdikleri katılımla gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Çavuşoğlu, hem aday olmayı kabul ederek bu güzel ve anlamlı sürece dahil olan yeni medya temsilcilerine, hem de ilk kez düzenlenen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ne sahip çıkarak yoğun bir şekilde oy kullananlara teşekkür etti.