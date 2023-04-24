DAÜ 27. Liselerarası Matematik Yarışması yapıldı

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘27. Liselerarası Matematik Yarışması’ yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarışma bu yıl, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf TMK, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkoşa TMK, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs TMK, Polatpaşa Lisesi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’den toplam 172 öğrencinin katılımı ile DAÜ’de yapıldı.

Bireysel ve ekip ön eleme yarışması olarak iki kategoride gerçekleştirilen yarışmanın bireysel kategori sonuçları şöyle:

“BEAL’den Deniz Ekinci ile Lefkoşa TMK’dan Mısra Öznur Birinciliği paylaşırken, BEAL’den Ahmet Umut Fındık ile Lefkoşa TMK’dan Serhat Bilgin İkinci, BEAL’den Müşerref Cemre Ünlü Üçüncü, BEAL’den Esra Pekmezci Dördüncü, oldular. “

Bu yıl, özel ödülleri almaya hak kazanan öğrenciler ise şu şekilde:

“Deniz Güran (Lefkoşa TMK) ‘‘27. Yıl Özel Ödülü

Ece Balık (TED Koleji) Onay Fadıl DEMİRCİLER Özel Ödülü

Ece Çetin (Gazimağusa TMK) Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü

Kiraz Zorkun (Güzelyurt TMK) Doç. Dr. Murat KİREZCİ Özel Ödülü

Ömer Sarıçiçek (Lefkoşa TMK) Doç. Dr. Peter KAS Özel Ödülü

Ufuk Çağdaş Köse (BEAL) “Doç. Dr. Daoud S. DAOUD Özel Ödülü”

Şampiyon Melekler anısına verilen ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü; Çağan Cebeci (20 Temmuz FL) ile Zeynep Uzun (TED Koleji) paylaştı

Yarışmada başarı belgesi alanlar şu şekilde sıralandı:

Ada Narinoğlu (BEAL),

Tahir Bodi (Gazimağusa TMK),

Nehir Şeşen (Lefkoşa TMK),

Metin Göl (Lefkoşa TMK),

Sude Elmas Tekin (Lefkoşa TMK),

Rümeysa Demirtaş (20 Temmuz FL”

Ekip ön eleme yarışmasında ise, ‘Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’, ‘Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ ve ‘Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ ilk üç sırayı alarak doğrudan finalde yarışma hakkını elde ederken; ‘TED Kuzey Kıbrıs Koleji’, ’20 Temmuz Fen Lisesi’, ‘Güzelyurt Türk Maarif Koleji’, ’19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ ve ‘‘Namık Kemal Lisesi’’ de yarı finalde yarışmaya hak kazandılar. Yarı final yarışmasında birinci ve ikinci olacak olan 2 okul da finalde yarışma hakkını elde edecek.

Yarı final yarışması 05 Mayıs Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ASA) Amfisinde, final yarışması ise 09 Mayıs Salı günü saat 14:30’da DAÜ Merkezi Derslikler, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri dağıtılacak.