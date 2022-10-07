DAÜ 25.’inci oryantasyon etkinlikleri devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ailesi’ne yeni katılan öğrencilerin kampüs yaşamına ve Gazimağusa kentine en iyi şekilde uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla her yıl DAÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen Oryantasyon Günleri’nin 25’incisi, birbirinden dolu etkinliklerle devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nde yeni öğrencilere yönelik fakülte bilgilendirme seminerleri de yer alıyor. Bu seminerlerde yeni öğrencilerin öğrenim görecekleri fakülte ve bölümlerin tanıtımları yapılıyor. Fakülte bilgilendirme seminerleri, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü, saat 12:30’da, Hukuk Fakültesi, saat 15:00’te, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 6 Ekim 2022 Perşembe günü, saat 11:30’da İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile 7 Ekim 2022 Cuma günü, saat 09:30’da Mühendislik Fakültesi Makine / Mekatronik Mühendisliği, 11:30’da Sinema ve Televizyon Bölümü, 14:30’da İnşaat Mühendisliği Bölümü ve 16:30’da Endüstri Mühendisliği Bölümü ile başladı. Fakülte bilgilendirme seminerleri 19 Ekim 2022 Çarşamba gününe kadar, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile devam edecek.

Kampüs ve Gazimağusa turu yapıldı

6 Ekim 2022 Perşembe günü, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden başlayarak kampüs turu düzenlendi. Tur kapsamında öğrenciler DAÜ’nün Kuzey ve Güney kampüslerini ziyaret etti. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı ile DAÜ Deniz Tesisleri’ni ziyaret eden öğrenciler, burada asistanlar ve görevliler tarafından bilgilendirildi. 7 Ekim 2022 Cuma günü ise Gazimağusa kent turu düzenlendi. Bu kapsamda öğrenciler tarihi Suriçi bölgesini ve Othello kalesini gezdiler. Gazimağusa turu, Kapalı Maraş bölgesinin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Oryantasyon etkinlikleri 11 Ekim’e kadar devam edecek

Program kapsamında 10 Ekim 2022 tarihinde, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Polis Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Güvenlik ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin seminerleri yer alacak. 11 Ekim 2022 tarihinde, saat 19:00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoş Geldin Gecesi etkinliği gerçekleşecek. Hoş Geldin Gecesi etkinliğine tüm velilerin de davetli olduğu bildirildi. Bu etkinlikte fakülte ve yüksekokul tanıtımları, öğrenci kulüpleri tanıtımları, konserler ve sahne gösterileri yer alacak.