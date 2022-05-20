DAÜ 25. Bahar Festivali devam ediyor

25. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali devam ediyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda, DAÜ Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübü’nün “Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi” açılacak.

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen EMUATHLON, saat 15.00’te, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde gerçekleştirilecek.

Saat 16.00’da, Aktivite Merkezi’nde sanatçı Osman Alkaş ile söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 16.30’da Arama Kurtarma Kulübü’nün etkinlikleri festival alanında devam edecek.

Saat 18.00’de, Sahne 2’de DAÜ Müzik Kulübü, saat 19.00’da ise Serhan Erkol tarafından Space Walk Elektronik Müzik ve Saksafon dinletisi gerçekleştirilecek. Ardından sırasıyla Dancebase Art Studio, DAÜ Dans Topluluğu, Collins Obiora trompet performansı ve DAÜ Müzik Kulübü performansları gerçekleştirecek.

Diğer yandan saat 19.00’da kulüp stantlarında Güzel Sanatlar Kulübü’nün “12 Sanat Buluşması” başlıklı uygulamalı atölye çalışmaları ve Genetik Kulübü’nün “DNA İzolasyonu” başlıklı etkinliği yer alacak.

Saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Nilgün Belgün’ün büyük ilgi gören “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” isimli kitabından sahneye uyarlanan “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak tiyatro severler ile buluşacak.

Saat 21.30’da, Yılmaz Aladağlı, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sahne alarak performans sergileyecek. Saat 22.00’de ise Mart 2013’te Miami Ultra Müzik Festivali’nde çıkış yapan dünyaca ünlü İspanyol DJ Danny Avila DAÜ’de coşku dolu saatler yaşatacak.