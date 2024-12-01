DAÜ, 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Işıl Özgül Kalyoncu ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Erçal ile Fakülte öğrencilerinden Halil Ahmet Kara, Emine Azra Aktepe, Şevval Seçkin ve Tunç Akkoyunlu Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) ile Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) iş birliğinde gerçekleştirilen 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne katılarak DAÜ’yü temsil ettiler. Kongre, İstanbul Kongre Merkezi (ICC) ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) gerçekleştirildi.

Söz konusu kongre kapsamında Doç. Dr. Kalyoncu, Avrupa Pedodonti Akademisi (EAPD) Komite Üyesi Andreas Agouropoulos’un konuşmacı olduğu oturumda başkanlık da yaptı.

Kongre, sunduğu bilimsel program ve eşsiz iletişim ağı fırsatlarıyla diş hekimliği alanındaki güncel konular ve araştırmalara odaklanarak, diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerine bilgi ve deneyim alışverişinde bulunma imkânı sundu. Bu bağlamda kongre, diş hekimliği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve yeni bilgiler edinmek isteyen katılımcılar için önemli bir etkinlik oldu.