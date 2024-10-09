DAÜ 14.Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması Pazar günü yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 14.Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması 13 Ekim Pazar günü DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Tasarım Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, pandemiden sonra ilk kez gerçekleştirilecek.

Tüm üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla yapılacak etkinlik, 10.00-18.00 saatleri arasındaki yapılacak.

Etkinliğe ilgi duyan herkesin gruplar oluşturarak, katılabileceği yarışmaya başvurular çevrim içi olarak https://sandsculpture.emu.edu.tr/tr internet adresinden yapılabilecek.