Darp ettikleri kişinin burun kemiğini kırdılar

Lefkoşa otobüs terminalinde “kız meselesi” nedeniyle A.A.’yı darp eden zanlılar I.R. ve T.D. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Doğukan Can mahkemede meselenin detaylarını aktardı. Can, 18 Nisan 2023 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Otobüs Terminali içerinde zanlılar I.R. ve T.D. “kız meselesi” nedeniyle tartıştıkları A.A’yı ciddi şekilde darp etmişler ve yine zanlı I.R. müştekinin burun kemiğinin kırdığını anlattı. Polis zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlı I.R.’nin yasal statüsünü dikkate alarak davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Yargıç Çeliker zanlı T.D.’nin de davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.