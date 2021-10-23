“Daha Etkin Habercilik” eğitimini tamamlayan gazeteciler sertifikalarını aldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Avrupa Birliği desteğiyle sürdürdüğü “Mümkün” projesi çerçevesinde “AB ve BM Müzakere Konularında Daha Etkin Habercilik” konulu eğitimlerini tamamlayan gazetecilere sertifikaları, birlik lokalinde düzenlenen törenle verildi.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, uluslararası ilişkiler uzmanı, eski Cumhurbaşkanlığı Müzakerecisi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Erhan Erçin tarafından verilen Avrupa Birliği ve BM konularının ağırlıklı olarak işlendiği eğitimler, pandemi nedeniyle Zoom platformu üzerinden yapıldı.

Eğitime katılan gazeteciler için düzenlenen sertifika töreninde, KTGB Başkanı Emin Akkor ile eğitimleri veren Erhan Erçin konuşma yaptı.

Sertifika törenine Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Programı Yöneticisi Emilie Crozet, İsveç Dışişleri Bakanlığı BM Politika, Çatışma ve İnsani İşlerden Sorumlu Direktör Yardımcısı Peter Weiderud ile Fojo Medya Enstitüsü'nde Politika ve Uluslararası Kalkınma Başkanı ve İsveç'in Unesco'nun IPDC Hükümetler Arası Konseyi Temsilcisi Lars Tallert de katıldı.