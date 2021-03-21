Dağlı, "hayat boyu davetli jüri üyesi" olarak seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj ile İç Mimarlık alanlarında dünyanın en büyük uluslararası öğrenci yarışması olan INSPIRELI Ödülleri’nin jürisine "hayat boyu davetli jüri üyesi" olarak seçildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Dağlı, INSPIRELI Ödülleri’nin jürisine hayat boyu davetli jüri üyeliğine, 101 ülkeden 531 jüri üyesi arasından seçildi.

INSPIRELI Ödülleri yanında uygulama proje yarışmaları da düzenleyen kuruma, bu yıl Beyrut’ta yıkılan limanın yeniden inşa edilmesi için yarışma düzenlemesi de resmi olarak verildi.

INSPIRELI Ödülleri’nin, tüm dünyadaki mimarlık fakültesi öğrencilerini, yarışma aracılığıyla desteklemek için kurulan ve her yıl düzenlenen en büyük uluslararası yarışma olduğu kaydedildi.