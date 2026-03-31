Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, UBP-YDP-DP hükümetinin hayat pahalılığına ilişkin yasa gücünde kararnameyi “güveni darmadağın eden” bir adım olarak nitelendirdi, Cumhurbaşkanlığı’nın kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Anayasal düzeni, devlet yapısı içindeki ilişkileri ve en önemlisi kriz yönetimi açısından en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyi, güveni darmadağın eden bir yasa gücünde kararname” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Anayasa’nın 102’nci maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı’nın devletin başı olduğunu hatırlatarak, devletin ve toplumun birliğini temsil ettiğini, anayasal düzene saygıyı ve kamu işlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

“Bu görev ve yetki alanına ve bu sebeple hükümetle kurulması gereken yapıcı diyalog için gösterilen tüm çabaya karşın, toplumun tüm kesimleri gibi devletin kurumsal yapısından da saklanarak yapılan bu işlem karşısında Cumhurbaşkanlığı'nın kayıtsız kalması mümkün değildir” diyen Erhürman, sürece müdahil olunacağını ifade etti.

Erhürman, “Halkın ciddi bir güven bunalımı ve endişe yaşadığı bu dönemde buna kayıtsız kalınmayacaktır” dedi.