Cumhurbaşkanlığı’nda kriz masası

19:46

Girne ve Yenierenköy Bölgesi’nde dün yaşanan afetle ilgili durum değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başlanlığında toplandı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Durdun Oğuz’un yanısıra, ilgili Belediye Başkanları, Kaymakamlar ve yetkililer katıldı. (tak)

Ülke genelinde dün yaşanan sel ve hortum felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı başkanlığında bir kriz masası oluşturulduğu, Afet ve Acil Durum Komitesi Yönetim Kurulu’nun da bulunacağı toplantının şu sıralar yapılacağı öğrenildi.

Toplantıya komitede bulunan Sivil Savunma, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü gibi kurumların üst düzey yetkililerin katılım gerçekleştireceği belirtilirken bunun yanında dün yaşanan olaylardan etkilenen bölgelerin Kaymakamları ve Belediye Başkanlarının da toplantıya çağrıldığı ifade edildi.

YENİDÜZEN’in Başbakanlık yetkililerinden edindiği bilgide toplantı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise net bir bilgi yer almadı.