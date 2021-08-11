Cumhurbaşkanlığı’nda 2 pozitif vaka, Sibel Tatar temaslı

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı çalışanları arasında iki pozitif vakaya rastlanmasının ardından tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Rutin kontroller sonrasında tespit edilen vakaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da 'birinci derece' temaslı olması nedeniyle evinde izole oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sibel Tatar, PCR sonucunun negatif olduğu bilgisini de paylaştı.

Tatar, “Ne kadar dikkat edersek edelim, karşı karşıya olduğumuz virüsün nereden geleceği hiç belli olmuyor. Hepimizin kendimizi ve çevremizi koruma sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla kendimi tam olarak izole etmiş durumdayım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na girişte PCR veya antijen zorunluluğu

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nda vardiyalı çalışmaya geçildiği, tüm ziyaretçilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi veya 24 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi isteneceği açıklandı.