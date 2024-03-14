Cumhurbaşkanlığı, Tatar’ın Holguin’la yemeğini “iftar” olarak açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile M Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a özel temsilcisi Maria Angela Holguin bu akşamki sosyal yemeğini “iftar yemeği” olarak duyurdu.

Birleşmiş Milletler’in, yemeğin “nitelemesine” ilişkin herhangi bir bilgisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. TAK ve Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 18.00 sıralarında başlayan yemeğe Holgiun tek başına geldi.

Holgiun’u, Özel Temsilci Güneş Onar karşıladı. Tatar ve Holgiun’un baş başa yiyeceği yemeğin menüsü ise şöyle açıklandı: Bulgur köftesi, katmer, ceviz macunu ve ekmek kadayıfı. Holgiun, Pazartesi akşamı da Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir akşam yemeğinde buluşmuştu.