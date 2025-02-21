Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şubat Konserleri sürüyor.

Gönyeli - Alayköy Belediyesi ana sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniversitesi ve ODTÜ KKK iş birliği ile, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen Can Okan şefliğinde, Timuçin Abacı’nın trompet performansıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şubat Konserleri 27 Şubat günü saat 20.00’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Rauf Raif Denktaş Salonu’nda, 28 Şubat günü saat 20.00’de ise Yakın doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneye çıkacak.

Konserlere tüm halk davetliyken, girişlerinde ücretsiz olduğu bildirildi.