Cumhurbaşkanlığı Çoksesli Çocuk ve Gençlik Koroları, yeni yıl konseri düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Cumhurbaşkanlığı Çoksesli Çocuk ve Gençlik Koroları iş birliğinde düzenlenecek “Yeni Yıl Konseri”, 19 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Sermin Dikmen Töre ve Tuğrul Enver Töre'nin solist olarak yer alacağı konsere Petek İnanç ve Kerem Ünal İnanç dansları ve koreografileriyle katkı sunacak.

KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim’in katkılarıyla duyurulan konserde yer alan Koroların şefliğini Emine Ferit ve Erkan Dağlı üstlenirken, Esra Poyrazoğlu Alpan, Demet Alkan ve Gözdem İlkay da piyano eşlikleriyle sahnede yer alacak.