Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 1500 imza şartı önerisi şimdi de Arıklı, Atun ve Akpınar’dan geldi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın önerdiği, Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin 1500 imza desteğiyle aday olabilmesi konusundaki yasal düzenlemenin benzeri şimdi de iktidar ortaklarından birer milletvekilinin önerisiyle yeniden sunuldu.

İktidar partilerinden 3 milletvekilinin hazırladığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 1500 imza şartı önerisini içeren “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar'ın birlikte sunduğu yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

Erhan Arıklı tek başına da benzer bir öneri sunmuş ve bu yasa önerisi de Resmi Gazete’de 24 Şubat’ta halkın bilgisi için yayımlanmıştı.

Arıklı, Atun ve Akpınar’ın hazırladığı yasa önerisinin gerekçesinde şu ifadeler de yer alıyor:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için belli sayıda imza toplama şartının getirilmesi, sadece bir kısıtlama değil, aynı zamanda demokratik katılımın niteliğini artıracak ve seçim sistemini daha etkin kılacak önemli bir adımdır. Bu şart, aday olmak isteyen kişilerin gerçekten toplumda belirli bir karşılığı bulunduğunu teyit eder. Adayların belli sayıda imza toplayarak seçmenlerle iletişim kurması ve bu süreç için zaman ve enerji harcayarak ciddiyet göstermesi, seçim sürecinin itibarını artırır ve devlet kurumlarına duyulan güvenin korunmasını sağlar.”

Dünyada ve Avrupa’da da var olan bu uygulamanın “KKTC'nin demokratik standartlarını yükseltmesine ve uluslararası normlara uyum sağlamasının bir göstergesi olacağı” savunulan gerekçede, çok sayıda adayın başvurduğu seçimlerin yüksek maliyetlerine de dikkat çekildi.