Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, YÖDAK heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Görüşmede, yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler değerlendirildi; yükseköğretimin ülkenin kalkınma vizyonundaki rolü ve sistemin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
