Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Karpaşa Köyü'nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün, köylülerin daveti üzerine Karpaşa'yı ziyaret etti.

Halihazırda köyde yaşayan ve köyde büyüyüp bugün güneyde yaşamakta olan Maronitlerle buluşan ve sohbet eden Erhürman, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Misafirperverlikleri için kendilerine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.