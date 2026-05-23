Başbakan Ünal Üstel, yıllardır tamamlanamayan Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak hastanenin yüzde 90’ının tamamlandığını ve kısa sürede hizmete açılacağını açıkladı.

Uzun yıllar atıl durumda kalan proje için “söz verdik, tamamlayacağız” mesajı veren Üstel, gecikmelerin nedenini "geçmişteki istikrarsız hükümetlere" bağladı.

Üstel, ziyaret kapsamında Cypfruvex’te yapımı tamamlanan soğuk hava deposu tesisini de inceledi. Yaklaşık 50 yıl sonra bölgeye yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirttiği tesisin, kendi elektriğini üretecek şekilde hazırlandığını belirten Üstel, hem üreticiye hem ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Açıklamasında hükümetin önceliğinin yıllardır tamamlanamayan projeleri bitirmek olduğunu öne süren Üstel, “Bizim siyaset anlayışımız laf değil, icraattır” iddialarında bulundu.