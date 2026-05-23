6 bin 425 Kıbrıslı, parlamento seçimlerinde yurt dışında oy kullanmak için kayıt yaptırdı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yarın gerçekleştirilecek parlamento seçimleri için yurt dışında toplam 6 bin 425 seçmen oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Oy verme işlemleri Birleşik Krallık, Yunanistan ve Belçika’da kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek.

Birleşik Krallık’ta toplam 1 bin 614 seçmen kayıt yaptırırken, tüm oy verme işlemleri Londra’da kurulacak iki ayrı sandık merkezinde yapılacak. Toplam dört sandığın kurulacağı Londra’da oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlayacak ve gerekli görülmesi halinde uzatılmak kaydıyla 16.00’da sona erecek. Oy verme sürecinde 12.00 ile 12.30 saatleri arasında ara verilecek.

İlk oy verme merkezi, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği binasında kurulacak. Burada 921 seçmen oy kullanacak ve tüm seçim bölgelerini kapsayan iki sandık görev yapacak. İkinci merkez ise kuzey Londra’daki Kıbrıs Toplum Merkezi’nde kurulacak. Burada da 693 seçmen oy kullanacak ve iki ayrı sandık farklı seçim bölgelerine hizmet verecek.

Yunanistan’da ise toplam 4 bin 306 seçmen kayıt yaptırdı. Atina ve Selanik’te sandık kurulacak.

Atina’daki oy verme merkezi, Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde kurulacak. Burada 2 bin 905 seçmen için beş sandık görev yapacak. Selanik’te ise bin 401 seçmen kayıt yaptırırken, üç sandık kurulacak.

Yunanistan’da oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başlayacak ve uzatma olmaması halinde 18.00’de sona erecek. Oy verme sürecinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında bir saatlik ara verilecek.

Belçika’da ise Brüksel’de 505 seçmen oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Oy verme işlemi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’nde kurulacak tek sandıkta gerçekleştirilecek.

Brüksel’de sandıklar saat 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacak. Burada da 12.00 ile 13.00 saatleri arasında ara verilecek.

Yurt dışındaki tüm sandıklarda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar mühürlenecek ve oylar seçim prosedürlerine uygun şekilde bulundukları merkezlerde sayılacak. Sonuçlar daha sonra resmi açıklama için Lefkoşa’daki İçişleri Bakanlığı’na iletilecek.