3 farklı kazada alkollü sürücüler tutuklandı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 2’nci kilometresi üzerinde dün gece meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında, 189 miligram alkollü içki tesiri altındaki Celal Taşkol (E-38), yönetimindeki PA 426 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde seyreden ve polisin trafik kontrolü yaptığını görüp yavaşlamak zorunda kalan Mehmet Hamurcu (E-43) yönetimindeki RL 318 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Celal Taşkol, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde dün saat 23.30 sıralarında, Younıs Mohıeldın Abdelhaı Mohamed (E-22), yönetimindeki JM 553 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol kısmındaki banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alkollü sürücü önce çelik bariyerlere ardından toprak sete çarptı

Mağusa-Karpaz ana yolunun 18-19’uncu kilometreleri arasında Boğaz mevkiinde, bu sabah 06.00 sıralarında, 144 miligram alkollü içki tesiri altındaki Asiye Nur Diğil (K-23), yönetimindeki AA 891 P plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki kaldırım üzerinde bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan araç, yolun sağından dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan toprak sete de çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve alkollü araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.