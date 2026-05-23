Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren ZYL 965 plakalı araçtaki yolcu Jacqueline Dorothy Khan (K-68) ile ZYL 965 plakalı araç sürücüsü Muhammad Azam Khan’ın (E-61) ardından, SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia DI Libero (K-66) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma devam ediyor.