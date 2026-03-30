Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bazı sendika temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis'te yaşananların ardınsan Başbakan Ünal Üstel’i, ardından da bazı sendika temsilcilerini kabul ederek görüştü.

Görüşmelerde son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşmelerin öncesinde yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri sabahtan beri izliyorum.

Yaşananlardan üzüntü duyduğumu söylemek zorundayım.

Cumhurbaşkanlığı ile hükumet arasında konuyla ilgili diyaloğun kurulması için gerekli girişimler yapılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.