“Cumhurbaşkanı inisiyatif alıp erken seçim tarihi belirlemeli, umarım kurultayı dikkate alarak eğilim içine girmez”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Danışma Kurulu toplantısı sonrası YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Kriz siyasetten çok düşen hükümetin içinde ve UBP’de var. Muhatap bulmak istiyoruz. Seçim tarihi konusunda dışarıda başka, içeride başka konuşuyorlar. Dışarında Aralık ayı sonrası seçim olacak naraları atıyorlar ama toplantıda bu tarihi bağlamıyorlar. 26 Aralık tarihine var mılar yok mular anlamadık. Biz buna hazırız. Buna tamam derlerse bekleyen yasaları ve bütçelerin geçmesine de destek vereceğiz. Zaten bu tarih bağlanırsa seçim yasağı başlama tarihi tartışmaları da ortadan kalkar. Toplantıda seçim tarihi de vermeden durumu geçiştirip muhalefete sorumluluk yüklemeye çalışıyorlar. Bu sürecin başında istifa etmeliydiler, işi son noktaya kadar taşıdılar, kurultayda avantaj etme düşüncesiyle memleketi tıkadılar. Gelsinler tarihte uzlaşınlar, memleketin önü açılır. Gitisnler sürecin başında 27 şeklinde güven oyunda evet diyen vekilleri bulsunlar ve onlarla son görevlerini yerine getirsinler. Sorumluluğu muhalefete yıkmaya çalışmasınlar. Seçim tarihini saptasınlar biz de destek verelim. Cumhurbaşkanı Meclis’ten güvenoyu alabilecek hükümet çıkar mı çıkmaz mı, yeni hükümetin kurulmasına imkan var mı diye nabız tutma yetkisi vardır. Mevcut hükümetle seçime gidilmemeli, geniş tabanlı toplumsal mutabakat hükümeti veya teknokrat hükümeti kurulması ve seçime gidilmesini savunuyoruz. Bu konuda çıkar yol yoksa Cumhurbaşkanı inisiyatif alır ve karar verir. Umarım Cumhurbaşkanı kurultayı dikkate alarak eğilim içine girmez. Halk bu kurultaylardan usanıp bıktı, halka zarar veriliyor.”

Siyasi kriz / Danışma Kurulu'nda uzlaşı yok: "Hükümet seçim tarihi önermedi"