“Aile meclisimizin KKTC ile temaslarını artıracağına inanıyorum”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde, “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur” diyerek, KKTC ile temasların artırılacağına inandığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur” diyerek, teşkilatın KKTC ile temaslarının artırılacağına inandığını belirtti.
Beştepe Millet Sergi Salonu’nda “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla düzenlenen zirvede konuşan Erdoğan, Türk devletleri arasındaki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
Erdoğan, “Şunu, burada altını çizerek vurgulamak isterim: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum” dedi.