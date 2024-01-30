Cuellar’ı barış aktivistleri karşıladı

Kıbrıs Türk Barış Derneği ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı alkışlarla karşıladı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşen Cuellar, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile görüşmek üzere Ledra Palas’tan kuzeye geçiş yaptı. Barış aktivisitleri, “Federasyon istiyoruz” yazılı pankartlar ve alkışlarla Cuellar’ı karşıladı.