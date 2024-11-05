“CTP’ye göre 8, UBP’ye göre 9’uncu oturum” başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu başlamadan tartışma çıktı. Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin, “8’inci oturumu açıyorum” sözleri üzerine UBP’li vekiller tepki gösterdi. Genel Kurul, “CTP’ye göre 8’inci, UBP’ye göre 9’uncu” oturum olarak başladı.

UBP’li vekiller, açılacak oturumun 9’uncu oturum olduğunu iddia ediyor. Ancak İç tüzük ve yasalara göre Meclis’i sadece başkan açabiliyor.

Son oturumda, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, yasadışı şekilde Meclis Başkanı koltuğuna oturup Genel Kurul’u “açmıştı.”

CTP, bu kapsamda, açılması beklenen Genel Kurul oturumunun 8’inci oturum olduğunu söylüyor.

Özdenefe, son meşru ve yasal oturumun 18 Ekim tarihinde gerçekleştiğini anımsatarak, “tutanakta 9’uncu oturum yazdığını, 8’inci oturumu açtığımı tutanaklara geçiniz” ifadelerini kullandı.

Bu sırada UBP’li vekiller, “salonu terk etme” tehdidinde bulundu.

Tartışma üzerine UBP ve CTP grupları ile görüşen Özdenefe Genel Kurul’u “CTP’ye göre 8’inci, UBP’ye göre 9’uncu” oturum olarak açtı.

Atun: “9’uncu oturum olarak ilan edin”

Yoklamanın ardından kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Özdenefe’ye seslenerek, “9’uncu oturum olarak ilan etmenizi ve tescil etmenizi bekliyoruz. Bunun sizin göreviniz olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer bir tereddüttünüz varsa bu genel kuruldur, genel kurulun oylarına başvurabilirsiniz. Bizim için bu süreç son derece nettir. Bugünkü birleşim 9’uncu birleşimdir. Eğer ilan edilmeyecekse, UBP’nin bu düzene alet olması, uyması mümkün değildir” dedi.